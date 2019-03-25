24 марта 2019

Юрий Николаев опроверг слухи о госпитализации с сотрясением

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 05:35
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Юрий Николаев опроверг слухи о госпитализацииФото: kremlin.ru

Супруга актера и телеведущего Юрия Николаева — Элеонора — опровергла слухи о госпитализации мужа. Ее слова в беседе с журналистами подтвердил и сам шоумен.

Ранее в СМИ появилась информация, что Николаев упал в обморок у себя дома и сильно ударился головой, после чего был госпитализирован. «Юрий Александрович в хорошем состоянии, сознание не потерял и все в порядке», — приводит «Пятый канал» слова супруги актера.

После этого трубку взял и сам телеведущий. Мужчина поблагодарил всех за внимание к себе, заверив, что с ним все хорошо: «Прекрасно, спасибо за внимание. И всем, кто знает меня и помнит меня огромное спасибо за то, что беспокоятся о моем здоровье. Я постараюсь не подвести».

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