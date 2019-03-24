Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 22:26
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Причиной обморока стало плохое состояние сосудов головного мозгаФОТО: wikipedia.org

Экс-ведущий популярной в 90-х годах телепрограммы «Утренняя звезда» Юрий Николаев у себя дома упал в обморок и сильно ударился головой. Сейчас он находится в больнице.

В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza. Также у бывшего телеведущего зафиксированы гематомы на лице. Причиной внезапного обморока стало плохое состояние сосудов головного мозга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Юрий Николаев вспомнил, как Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, появилась у него в программе «Утренняя звезда». По словам бывшего ведущего, восьмилетняя Юлия так хорошо пела, что профессионалы подумали, что она выступает под фонограмму. Он отметил, что смерть Началовой — большая потеря для российской эстрады.

Программа «Утренняя звезда», ведущим которой был Юрий Николаев, выходила на «Первом канале» с марта 1991 по октябрь 2002 года. Затем программа шла в эфире телеканала «ТВЦ», но уже с участием других ведущих.

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