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В конфликт партий в ХМАО вмешалась новая политическая сила. Оппозиционеров обвиняют в манипуляции сознанием югорчан

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 11:45
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Нижневартовск. Митинг Крым, митинг, флаги кпрф, флаги россии
В Нижневартовске пытаются заявить о себе все больше оппозиционных партий — теперь и «Коммунисты России»Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

«Коммунисты России» пытаются заработать очки на противостоянии окружных отделений КПРФ и ЛДПР в ХМАО. Непарламентские оппозиционеры обратились с письмом в адрес главы Нижневартовска Василия Тихонова (копия есть в распоряжении «URA.RU»).

В письме «Коммунисты России» критикуют работу информационного блока администрации города. «Полагаем, что отсутствие внятной информационной политики дает возможность буржуазным партиям КПРФ и ЛДПР манипулировать сознанием людей и создавать провокации в информационном поле, а сейчас уже и на улицах», — говорится в заявлении оппозиционеров.

Подписавшая письмо первый секретарь горкома Наталья Бражненко затруднилась уточнить претензии к чиновникам. «Мне надо позвонить, уточнить, что имелось ввиду», — сказала она корреспонденту агентства, а позднее не ответила на звонки. В мэрии подтвердили факт получения обращения и сообщили, что дадут ответ заявителям в установленные сроки.

По данным источников «URA.RU», «Коммунисты России» активизировались после скандала во время последнего митинга ЛДПР в Нижневартовске, где местные активисты КПРФ устроили провокацию — заявили, что их не пустили на акцию протеста, а также пытались поднять вопрос об избрании в Госдуму Павла Грудинина. Ранее агентство сообщало, что между КПРФ и ЛДПР начался конфликт из-за активности коммунистов.

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