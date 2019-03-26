Марчевский хочет вернуть себе должность директора цирка ФОТО: Владимир Жабриков, «URA.RU»

новость из сюжета Смена власти в екатеринбургском цирке

В Ленинском районном суде Екатеринбурга 26 марта стартовал процесс по делу об увольнении бывшего директора городского цирка Анатолия Марчевского. Кроме восстановления в должности, Марчевский потребовал взыскать с Росгосцирка среднюю зарплату за время вынужденного отсутствия на работе, а также компенсировать моральный вред в сумме 1 рубль.

В ходе предварительного заседания народный артист РСФСР представил суду позицию министра финансов области Галины Кулаченко, что при ремонте купола цирка не было допущено нецелевого расходования средств (одно из нарушений, по которому был уволен Марчевский, — прим. ред.). «Мы полагаем, что данный документ является важным аргументом», — заявил адвокат Марчевского в ходе заседания.

Марчевский также заявил журналистам, что борется не за кресло, а за сохранение цирка и его традиций: «Наш цирк кому-то нужен. Я считаю, это рейдерский захват. Не пользуясь бюджетом, мы были прибыльными, теперь прибыль куда-то уходит».

Впрочем, в Росгосцирке дают понять, что позиция свердловского министра финансов по ремонту купола не совпадает с позицией свердловского минкульта, который якобы выделял деньги только на фасад (купол под эту категорию не попадает). Ответчики также отмечают, что к увольнению Марчевского привел целый «комплекс нарушений».

«Это и размещение парковки, и заключение договоров без согласования с Росгосцирком. В совокупности этих документов, подкрепленных позицией прокуратуры, и было принято решение об отставке, — сказал „URA.RU“ начальник департамента правовых и имущественных отношений Росгосцирка Антон Антимонов. — Мы с глубоким уважением относимся к заслугам Марчевского, но цирк — это организация, требующая соответствующего управления. Его нарушения привели к фактическим убыткам компании в большом объеме».

По итогам первого предварительного заседания суд решил взять перерыв до 17 апреля — у Росгосцирка не хватило времени на подготовку нужных документов.

Смена власти в Екатеринбургском цирке началась осенью 2018 года. По инициативе Росгосцирка городское учреждение возглавил 35-летний Александр Авраменко из Самары. Однако Анатолий Марчевский отказался самостоятельно уходить с должности. Был даже момент, когда в цирке находились сразу два директора, правда, между собой они не общались. Вскоре Росгосцирк стал указывать на различные нарушения в работе Марчевского. В ходе аудита, например, была выявлена пропажа земельных участков и крупных сумм денег. Одна из самых громких историй была связана с подключением здания цирка к котельной, которая принадлежит компании сына Анатолия Марчевского Руслана. На поставках тепла Марчевский-младший заработал 15 млн рублей.

На защиту народного артиста РСФСР встало свердловское культурное сообщество, но это не помогло. В феврале Марчевского уволили по статье «грубое нарушение трудовых обязанностей».