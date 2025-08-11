В Екатеринбурге женщина получила более 1,6 млн рублей за выдуманных детей

В Екатеринбурге 49-летняя уроженка Челябинска получила более 1,6 миллиона рублей социальных выплат за выдуманных сына и дочь. Провернуть махинацию ей удалось благодаря ее знакомым, которые не знали о ее планах, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Обвиняемая привлекла двух знакомых женщин, не осведомленных о ее преступных намерениях, которые согласились удостоверить факт рождения у женщины детей вне медучреждения. Далее обвиняемая на основании ложных сведений получила в органах ЗАГС свидетельства о рождении несуществующих дочери 2021 года рождения и сына 2022 года рождения», — пояснили в ведомстве.
Пособия женщина получала с марта 2021-го по апрель 2025-го. Однако ее поймали и обвинили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело передали в Кировский райсуд Екатеринбурга.
