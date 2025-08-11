В Екатеринбурге женщина получила более 1,6 млн рублей за выдуманных детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги женщина получала в течение нескольких лет
Деньги женщина получала в течение нескольких лет Фото:

В Екатеринбурге 49-летняя уроженка Челябинска получила более 1,6 миллиона рублей социальных выплат за выдуманных сына и дочь. Провернуть махинацию ей удалось благодаря ее знакомым, которые не знали о ее планах, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Обвиняемая привлекла двух знакомых женщин, не осведомленных о ее преступных намерениях, которые согласились удостоверить факт рождения у женщины детей вне медучреждения. Далее обвиняемая на основании ложных сведений получила в органах ЗАГС свидетельства о рождении несуществующих дочери 2021 года рождения и сына 2022 года рождения», — пояснили в ведомстве.

Пособия женщина получала с марта 2021-го по апрель 2025-го. Однако ее поймали и обвинили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело передали в Кировский райсуд Екатеринбурга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 49-летняя уроженка Челябинска получила более 1,6 миллиона рублей социальных выплат за выдуманных сына и дочь. Провернуть махинацию ей удалось благодаря ее знакомым, которые не знали о ее планах, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Обвиняемая привлекла двух знакомых женщин, не осведомленных о ее преступных намерениях, которые согласились удостоверить факт рождения у женщины детей вне медучреждения. Далее обвиняемая на основании ложных сведений получила в органах ЗАГС свидетельства о рождении несуществующих дочери 2021 года рождения и сына 2022 года рождения», — пояснили в ведомстве. Пособия женщина получала с марта 2021-го по апрель 2025-го. Однако ее поймали и обвинили по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело передали в Кировский райсуд Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...