Лучший российский хоккеист прилетит из США в Екатеринбург ради одной игры

Хоккеист Александр Овечкин посетит матч звезд The Magic Game в Екатеринбурге
Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах
Российский хоккеист, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч звезд The Magic Game, который в конце лета состоится на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Да, я обязательно прилечу к Паше [в Екатеринбург], не могу пропустить этот день. Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал в гала-матче в Мытищах на Кубке Овечкина», — сказал Овечкин по завершении финала Кубка Овечкина среди детско-юношеских команд.

Матч The Magic Game, организуемый Павлом Дацюком, соберет 30 августа на льду УГМК-Арены известных хоккеистов, включая Вячеслава Фетисова, Илью Ковальчука, Сергея Федорова и многих других. Старт продажи билетов на мероприятия состоится 13 августа в 13:00.

