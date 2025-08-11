Бабушка не заметила, как ее 6-летняя внучка выпала из окна в Екатеринбурге

В момент падения шестилетней девочки из окна 6-го этажа в квартире находилась бабушка. О случившемся она узнала от соседей, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Сообщение о падении из окна 6 этажа малолетней 2022 года рождения поступило в отдел полиции №12. Прибывшие на место сотрудники установили, что в момент происшествия законные представители ребенка отсутствовали дома. В квартире находилась бабушка, которая пояснила, что не видела момента падения и узнала об этом только от соседей», — пояснили в полиции. Всего в семье по неподтвержденной информации четверо детей.
Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку. Стражи порядка призывают родителей быть бдительными и ограничить доступ детей к окнам.
Как уже сообщалось, девочка в тяжелом состоянии находится в больнице. Жизнь ей спас газон под окнами, который смягчил падение.
