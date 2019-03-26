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На уральской трассе пассажир легковушки на полном ходу размахивал оружием. «На стрелу поехали». ВИДЕО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 16:37
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клипарт, рейд, мигалка, дпс, гибдд, дорожно патрульная служба, проверка на дорогах
Поведение пассажира испугало автомобилистовФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Прикамья обсуждают поведение пассажира легковушки, замеченной на трассе в районе Закамска. По словам очевидцев, неадекватный пассажир высунулся в окно и долгое время размахивал оружием.

Видео инцидента опубликовано в популярном instagram-паблике «ЧП Пермь». По словам автора поста, герой ролика всю дорогу размахивал пистолетом. Известно, что машина двигалась от Закамска в сторону центра Перми. Пользователи сообщества разделились в оценке произошедшего. Часть из них призвала сдать шутника в полицию: «У придурков весеннее обострение», «Это не в инсте размещать нужно, а в полицию», «Видео в полицию, чтобы неповадно было». Другие комментаторы отнеслись к поведению мужчины с юмором: «На стрелу поехали», «Это Закамск, детка, все в порядке», «Так мозги можно простудить. Хотя ему не грозит». Нашлись среди аудитории паблика и оружейные «эксперты», которые с уверенностью заявили, что в руках у хулигана муляж.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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