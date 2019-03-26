Жители Прикамья обсуждают поведение пассажира легковушки, замеченной на трассе в районе Закамска. По словам очевидцев, неадекватный пассажир высунулся в окно и долгое время размахивал оружием.
Видео инцидента опубликовано в популярном instagram-паблике «ЧП Пермь». По словам автора поста, герой ролика всю дорогу размахивал пистолетом. Известно, что машина двигалась от Закамска в сторону центра Перми. Пользователи сообщества разделились в оценке произошедшего. Часть из них призвала сдать шутника в полицию: «У придурков весеннее обострение», «Это не в инсте размещать нужно, а в полицию», «Видео в полицию, чтобы неповадно было». Другие комментаторы отнеслись к поведению мужчины с юмором: «На стрелу поехали», «Это Закамск, детка, все в порядке», «Так мозги можно простудить. Хотя ему не грозит». Нашлись среди аудитории паблика и оружейные «эксперты», которые с уверенностью заявили, что в руках у хулигана муляж.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию позже.