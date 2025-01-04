04 января 2025

Мэр Перми прокомментировал ДТП с двумя автобусами в центре города

Соснин: ситуация с ДТП двух автобусов в Перми находится на контроле
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что держит ситуацию с ДТП на контроле
Мэр Перми Эдуард Соснин заявил, что держит ситуацию с ДТП на контроле Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин прокомментировал ДТП с двумя автобусами. Ситуация находится на контроле, сообщил мэр.

«Держу ситуацию на контроле — перевозчик уже инициировал собственную проверку по факту ДТП с целью выявления причин аварии. По ее итогам примем необходимые меры. Прошу всех водителей быть осторожными на дорогах, особенно в условиях сложных погодных условий», — написал Соснин в своем telegram-канале.

ДТП произошло вечером 4 января в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, а автобус №10 не успел затормозить и врезался в него. В результате пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Мэр Перми Эдуард Соснин прокомментировал ДТП с двумя автобусами. Ситуация находится на контроле, сообщил мэр. «Держу ситуацию на контроле — перевозчик уже инициировал собственную проверку по факту ДТП с целью выявления причин аварии. По ее итогам примем необходимые меры. Прошу всех водителей быть осторожными на дорогах, особенно в условиях сложных погодных условий», — написал Соснин в своем telegram-канале. ДТП произошло вечером 4 января в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, а автобус №10 не успел затормозить и врезался в него. В результате пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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