04 января 2025

План «Ковер», введенный в пермском аэропорту, снят

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В пермском аэропорту сняты ограничения на прием и отправку рейсов
В пермском аэропорту сняты ограничения на прием и отправку рейсов Фото:

В Пермском аэропорту «Большое Савино» сняты ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11:00 пол московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Сегодня в трех аэропортах России были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. План «Ковер» был объявлен в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.

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В Пермском аэропорту «Большое Савино» сняты ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. «В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11:00 пол московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Сегодня в трех аэропортах России были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. План «Ковер» был объявлен в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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