План «Ковер», введенный в пермском аэропорту, снят

В пермском аэропорту сняты ограничения на прием и отправку рейсов
В Пермском аэропорту «Большое Савино» сняты ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
«В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11:00 пол московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Сегодня в трех аэропортах России были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. План «Ковер» был объявлен в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми.
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