04 января 2025

Из-за ДТП с погибшими возле Гремячинска образовалась многокилометровая пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным очевидцев, проезд осложнен в обе стороны
По данным очевидцев, проезд осложнен в обе стороны Фото:

В Прикамье пробка в несколько километров растянулась на трассе Кунгур — Соликамск, где произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы.

«Там, где гора (под Гремячинском — прим URA.RU), наверное, километра полтора пробка. И еще после нас столько же», — ролик с места событий опубликован в telegram-канале «ЧП и ДТП — Перми и Края». По данным сервиса «Яндекс Карты» проезд осложнен в обе стороны в окрестностях смотровой площадки.

ДТП на территории Губахинского округа вечером 5 января унесло жизни двоих людей. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал встречную полосу, где допустил столкновение с микроавтобусом Mersedes. Из шестерых доставленных в больницу — трое детей. Прокуратура проверит все обстоятельства аварии.

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В Прикамье пробка в несколько километров растянулась на трассе Кунгур — Соликамск, где произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы. «Там, где гора (под Гремячинском — прим URA.RU), наверное, километра полтора пробка. И еще после нас столько же», — ролик с места событий опубликован в telegram-канале «ЧП и ДТП — Перми и Края». По данным сервиса «Яндекс Карты» проезд осложнен в обе стороны в окрестностях смотровой площадки. ДТП на территории Губахинского округа вечером 5 января унесло жизни двоих людей. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал встречную полосу, где допустил столкновение с микроавтобусом Mersedes. Из шестерых доставленных в больницу — трое детей. Прокуратура проверит все обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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