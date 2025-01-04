В Прикамье пробка в несколько километров растянулась на трассе Кунгур — Соликамск, где произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы.
«Там, где гора (под Гремячинском — прим URA.RU), наверное, километра полтора пробка. И еще после нас столько же», — ролик с места событий опубликован в telegram-канале «ЧП и ДТП — Перми и Края». По данным сервиса «Яндекс Карты» проезд осложнен в обе стороны в окрестностях смотровой площадки.
ДТП на территории Губахинского округа вечером 5 января унесло жизни двоих людей. По предварительным данным, водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал встречную полосу, где допустил столкновение с микроавтобусом Mersedes. Из шестерых доставленных в больницу — трое детей. Прокуратура проверит все обстоятельства аварии.
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