Пермские экономисты рассказали, как сохранить деньги от обесценивания в 2025 году

Пермские экономисты рассказали, как сохранить капитал в условиях инфляции и дефицита средств. Так, эксперты советуют делать долгосрочные вклады.
«Можно вложить накопления в разные активы: облигации, акции, биржевые фонды, валюта и драгоценные металлы. Такой вариант хоть и может принести больше дохода, но он связан и с большим риском. Выход — долгосрочные финансовые инструменты, доходы по которым гарантируются государством», —поделились эксперты с РБК Пермь.
Ранее URA.RU рассказывало об установлении нового минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Пермском крае. С 1 января 2025 года в регионе МРОТ составит 25 806 и 26 928 рублей, с учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 соответственно.
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