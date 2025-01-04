04 января 2025

Пермские экономисты рассказали, как сохранить деньги от обесценивания в 2025 году

Экономисты советуют пермякам класть деньги на накопительные счета и вклады
© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми надежными инструментами, по мнению пермских экономистов, являются долгосрочные вклады
Самыми надежными инструментами, по мнению пермских экономистов, являются долгосрочные вклады Фото:

Пермские экономисты рассказали, как сохранить капитал в условиях инфляции и дефицита средств. Так, эксперты советуют делать долгосрочные вклады.

«Можно вложить накопления в разные активы: облигации, акции, биржевые фонды, валюта и драгоценные металлы. Такой вариант хоть и может принести больше дохода, но он связан и с большим риском. Выход — долгосрочные финансовые инструменты, доходы по которым гарантируются государством», —поделились эксперты с РБК Пермь.

Ранее URA.RU рассказывало об установлении нового минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Пермском крае. С 1 января 2025 года в регионе МРОТ составит 25 806 и 26 928 рублей, с учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 соответственно.

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Пермские экономисты рассказали, как сохранить капитал в условиях инфляции и дефицита средств. Так, эксперты советуют делать долгосрочные вклады. «Можно вложить накопления в разные активы: облигации, акции, биржевые фонды, валюта и драгоценные металлы. Такой вариант хоть и может принести больше дохода, но он связан и с большим риском. Выход — долгосрочные финансовые инструменты, доходы по которым гарантируются государством», —поделились эксперты с РБК Пермь. Ранее URA.RU рассказывало об установлении нового минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Пермском крае. С 1 января 2025 года в регионе МРОТ составит 25 806 и 26 928 рублей, с учетом районных коэффициентов 1,15 и 1,2 соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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