В Пермском крае мужчина погиб из-за сигареты

За прошедшие сутки, 4 января, на территории Пермского края произошло девять пожаров. Один из них произошел в Добрянском муниципальном округе. Обгоревшего мужчину обнаружил родственник. Предварительно, он погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщают в региональном МЧС.
«За сутки ликвидировано девять пожаров на территории Пермского края. Специалисты реагировали на сообщение об обнаружении тела мужчины в Добрянском муниципальном округе. Родственником обнаружен погибший мужчина, частично обгоревший, на полу возле дивана. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сообщение об обнаружении погибшего поступило 4 января в 18 часов 54 минуты. К месту вызова были направлены пять человек личного состава и одна единица техники.
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