Количество банкротств среди юрлиц в Пермском крае сократилось на 60 процентов

По итогам 11 месяцев 2024 года в Прикамье снизился прирост числа несостоятельных компаний. Это следует из данных Арбитражного суда Пермского края.
«За 11 месяцев 2024 года поступило 418 заявлений о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Это на 59,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, С января по ноябрь 2023 года в арбитраж поступило 1024 таких заявлений», — передает РБК-Пермь со ссылкой на статистику Арбитражного суда Пермского края.
Уточняется, что в 2025 году тенденция к увеличению количества банкротных процедур среди юридических лиц, возможно, будет увеличиваться. Дальнейший тренд зависит от ряда факторов, включая общую экономическую ситуацию, размер ключевой ставки ЦБ, санкционное давление и так далее.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что иск о признании банкротом АО «ОДК — Пермские моторы» намерена подать Торгово-механическая компания «Камамаркет» из Татарстана. Пермский завод не заплатил поставщику за инструмент.
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