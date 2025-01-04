04 января 2025

Количество банкротств среди юрлиц в Пермском крае сократилось на 60 процентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Организации обращаются в суд, когда не в состоянии выплачивать долги
Организации обращаются в суд, когда не в состоянии выплачивать долги Фото:

По итогам 11 месяцев 2024 года в Прикамье снизился прирост числа несостоятельных компаний. Это следует из данных Арбитражного суда Пермского края.

«За 11 месяцев 2024 года поступило 418 заявлений о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Это на 59,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, С января по ноябрь 2023 года в арбитраж поступило 1024 таких заявлений», — передает РБК-Пермь со ссылкой на статистику Арбитражного суда Пермского края.

Уточняется, что в 2025 году тенденция к увеличению количества банкротных процедур среди юридических лиц, возможно, будет увеличиваться. Дальнейший тренд зависит от ряда факторов, включая общую экономическую ситуацию, размер ключевой ставки ЦБ, санкционное давление и так далее.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что иск о признании банкротом АО «ОДК — Пермские моторы» намерена подать Торгово-механическая компания «Камамаркет» из Татарстана. Пермский завод не заплатил поставщику за инструмент.

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По итогам 11 месяцев 2024 года в Прикамье снизился прирост числа несостоятельных компаний. Это следует из данных Арбитражного суда Пермского края. «За 11 месяцев 2024 года поступило 418 заявлений о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. Это на 59,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, С января по ноябрь 2023 года в арбитраж поступило 1024 таких заявлений», — передает РБК-Пермь со ссылкой на статистику Арбитражного суда Пермского края. Уточняется, что в 2025 году тенденция к увеличению количества банкротных процедур среди юридических лиц, возможно, будет увеличиваться. Дальнейший тренд зависит от ряда факторов, включая общую экономическую ситуацию, размер ключевой ставки ЦБ, санкционное давление и так далее. Ранее URA.RU рассказывало о том, что иск о признании банкротом АО «ОДК — Пермские моторы» намерена подать Торгово-механическая компания «Камамаркет» из Татарстана. Пермский завод не заплатил поставщику за инструмент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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