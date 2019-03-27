Экс-супруг певицы записал специальное обращение для СМИ Фото: личная страница Юлии Началовой в Instagram

Первый муж певицы Юлии Началовой, музыкант Дмитрий Ланской, записал специальное видеообращение для СМИ. Мужчина ответил на обвинения в причастности к смерти Началовой и посоветовал телеведущему Андрею Малахову «подумать о душе».

Запись появилась на канале Mash. «В первую очередь я хочу обратиться к журналистам с настоятельной просьбой прекратить распространение заведомо ложной информации с моими именем и фотографией», — заявил Ланской. Он добавил, что «осознанно отказался от всех интервью и ток-шоу», потому что считает их проведение абсолютно неуместным.

Также Ланской ответил журналистам, обвиняющим его в том, что он сильно подорвал здоровье Началовой. «Все обвинения в свой адрес я отрицаю», — отрезал экс-супруг Началовой. «Что касается легенды об анорексии — нет ни одного подтверждающего медицинского документа», — заявил Ланской. Он подчеркнул, что «никогда не кормил ее (Началову) никакими таблетками и не заставлял худеть».

В финале Ланской снова обратился к сотрудникам СМИ. Он заявил, что уделять внимание и «любить надо живых», в не устраивать «мыльный сериал» после смерти знаменитостей. А ведущему Малахову, который посвятил Началовой выпуск своей программы «Привет, Андрей» на следующий день после ее похорон, Ланской посоветовал «подумать о душе». «Лжесвидетельствование — это тяжкий грех, и все мы не вечные», — резюмировал экс-супруг певицы.

Юлия Началова, напомним, скончалась 16 марта, после операции. Тему сразу начали активно освещать федеральные каналы, за что зрители жестко раскритиковали шоу Малахова, «Первый канал» и даже звезд, которые решили пропиариться на похоронах коллеги.