В Пыть-Яхе разгорелся скандал вокруг аккаунта в соцсети «ВКонтакте» депутата городской думы Константина Шлыкова, который на своей страничке регулярно делал репосты с рекламой алкоголя и сцен курения кальяна. Об этом «URA.RU» рассказал председатель общественного совета Пыть-Яха Владислав Пучинкин.
«Константин Шлыков, помимо депутатской деятельности, является директором муниципального предприятия, которое обеспечивает питанием школьников. Считаю, что размещение у себя в социальных сетях таких записей является аморальным поступком. К тому же некоторые записи были сделаны Шлыковым в рабочее время», — поделился мнением общественник. По информации осведомленных источников, таким образом депутат рекламировал увеселительное заведение, которое принадлежит его родственникам. Сам народный избранник во время разговора с корреспондентом «URA.RU» заявил, что по совету адвоката пока не собирается ничего комментировать.
Другой инсайдер рассказал, что эта ситуация уже была рассмотрена на заседании комиссии городской администрации по соблюдению требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреждений. В итоге Константину Шлыкову выразили порицание. Скандал уже вышел на окружной уровень: региональные парламентарии также осудили поступок мужчины. «Депутат — это публичное лицо, он должен являться моральным и нравственным примером для других людей. А в данном случае получается, что человек призывает к растлению, размещая у себя в аккаунте такие записи. Считаю, что таким людям нет места во власти», — поделился мнением с корреспондентом «URA.RU» депутат думы ХМАО Руслан Проводников.