27 марта 2019
26 марта 2019

Задержание террористов в ХМАО официально подтверждено. Главный полицейский Югры раскрыл подробности

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 11:24
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Комиссия по дорогам и образованию ХМАО. Ханты-Мансийск., романица василий
Василий Романица раскрыл подробности задержания террористов в ЮгреФото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава югорского УМВД Василий Романица официально подтвердил факт задержания террористов на территории ХМАО. Свое заявление генерал полиции сделал 28 марта на заседании окружной думы Югры.

«Совместно с ФСБ и при поддержке Росгвардии реализован комплекс мер по нейтрализации террористических угроз на территории округа. Возбуждено 36 уголовных дел с террористической мотивацией. Это вдвое больше, чем по итогам 2017 года. Задержаны уроженцы Северо-Кавказского региона, у которых изъяты автомат Калашникова, тротиловая шашка и другие боеприпасы. Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыва административных зданий. Возбуждено 11 уголовных дел, ведется следствие», — в ходе своего отчета перед депутатами заявил Василий Романица

Также он добавил, что у задержанных были изъяты три самодельных взрывных устройства, гранаты РГД, компоненты для сборки взрывчатки, пистолеты, боеприпасы, а также экстремистская литература.

Как ранее сообщало агентство, специально подготовленная группа сотрудников ФСБ задержала в Сургуте шестерых уроженцев Кавказа, которых подозревают в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Эта контртеррористическая операция стала крупнейшей за всю историю региона. Известно, что двое из задержанных являлись сотрудниками «Сургутнефтегаза» — помощником бурильщика и экскаваторщиком.

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