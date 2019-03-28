Глава югорского УМВД Василий Романица официально подтвердил факт задержания террористов на территории ХМАО. Свое заявление генерал полиции сделал 28 марта на заседании окружной думы Югры.
«Совместно с ФСБ и при поддержке Росгвардии реализован комплекс мер по нейтрализации террористических угроз на территории округа. Возбуждено 36 уголовных дел с террористической мотивацией. Это вдвое больше, чем по итогам 2017 года. Задержаны уроженцы Северо-Кавказского региона, у которых изъяты автомат Калашникова, тротиловая шашка и другие боеприпасы. Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыва административных зданий. Возбуждено 11 уголовных дел, ведется следствие», — в ходе своего отчета перед депутатами заявил Василий Романица
Также он добавил, что у задержанных были изъяты три самодельных взрывных устройства, гранаты РГД, компоненты для сборки взрывчатки, пистолеты, боеприпасы, а также экстремистская литература.
Как ранее сообщало агентство, специально подготовленная группа сотрудников ФСБ задержала в Сургуте шестерых уроженцев Кавказа, которых подозревают в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Эта контртеррористическая операция стала крупнейшей за всю историю региона. Известно, что двое из задержанных являлись сотрудниками «Сургутнефтегаза» — помощником бурильщика и экскаваторщиком.