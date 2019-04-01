Памятник отлили, а после этого объявили голосование Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге в 2019 году может появиться памятник «Похищение Европы». Администрация города запустила на официальном портале голосование, чтобы узнать мнение горожан. При этом скульптура уже давно отлита.

Горожанам предложен вопрос: «Поддерживаете ли Вы установку скульптурной композиции „Похищение Европы“ на территории сквера у здания Оперного театра?». Можно ответить «да» или «нет».

Между тем, сам памятник был отлит еще год назад в мастерской «Дубровин». Авторы скульптуры — Андрей Антонов и Лев Пузаков. «Похищение Европы» — это античный сюжет. Установить памятник «Похищение Европы» придумал еще 20 лет назад екатеринбургский скульптор Андрей Антонов. Он является автором памятника «Горожане» на проспекте Ленина (фигуры трех местных художников Виталия Воловича, Германа Метелева и Миши Брусиловского).

Сам скульптор умер в 2011 году, но его друзья решили осуществить его мечту отлили фигуру. Сметная стоимость скульптуры — 9,6 млн рублей. Статуя отлита из бронзы, ее длина пять метров, высота четыре с половиной метра.

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в городскую администрацию, чтобы узнать, почему голосование организовали после того, как все работы по установке памятника находятся почти что на завершающей стадии. В мэрии пообещали ответить позже. Сквер за оперным театром Екатеринбурга должен быть реконструирован до конца 2019 года, на это выделены 167 млн рублей.

Так будет выглядеть сквер за оперным театром Фото: Екатеринбург.рф