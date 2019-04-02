Божена Рынска отказалась от своей фамилии

Божена отказалась от своей девичьей фамилии Фото: страница Божены Малашенко в Facebook

Вдова медиамагната Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска призналась, что сменила фамилию. Она взяла фамилию своего покойного мужа.

«Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — цитирует Божену argumenti.ru. Журналистка попросила коллег больше не называть ее по девичьей фамилии Рынска.

В соцсетях вдова Малашенко рассказала, что испытывает большую, «всеобъемлющую и всепоглощающую» тоску по мужу и хочет, чтобы к ней «приклеилась» его фамилия. На своей странице в Facebook Божена опубликовала видеозапись со свадьбы с Игорем и призналась, что старая фамилия ей больше не нужна.