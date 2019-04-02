01 апреля 2019

Божена Рынска отказалась от своей фамилии

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 12:10
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Божена отказалась от своей девичьей фамилииФото: страница Божены Малашенко в Facebook

Вдова медиамагната Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска призналась, что сменила фамилию. Она взяла фамилию своего покойного мужа.

«Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — цитирует Божену argumenti.ru. Журналистка попросила коллег больше не называть ее по девичьей фамилии Рынска.

В соцсетях вдова Малашенко рассказала, что испытывает большую, «всеобъемлющую и всепоглощающую» тоску по мужу и хочет, чтобы к ней «приклеилась» его фамилия. На своей странице в Facebook Божена опубликовала видеозапись со свадьбы с Игорем и призналась, что старая фамилия ей больше не нужна.

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