Гагарин опровергает информацию, изложенную в заявлении против него Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор телекомпании «Крик-ТВ» Евгений Губко написал заявление в управление Следственного комитета по Свердловской области с просьбой возбудить уголовное дело против бывшего замглавы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолия Гагарина. Об этом сам Губко сообщил «URA.RU».

По словам директора «Крик-ТВ», его сотрудники провели журналистское расследование о работе Гагарина на посту вице-мэра Екатеринбурга. «Все факты, которые стали нам известны, изложены в заявлении. В Следственном комитете его зарегистрировали, будут проводиться дознание и возбуждаться уголовное дело на Анатолия Гагарина. Все тендеры, которые он выиграл, находясь на должности, тоже указаны в заявлении», — рассказал Губко. Он также заявил, что Гагарин после своего увольнения из мэрии якобы стал «резко уходить из учредителей» юридических лиц, где раньше таковым значился. «Но это не освобождает его от ответственности по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сказал Губко.

В заявлении Губко говорится, что Гагарин является директором и учредителем ряда юрлиц, которые «активно участвовали в торгах, проводимых Российской Федерацией и Свердловской областью на поставку товаров и услуг». При этом сам бывший замглавы Екатеринбурга якобы оказывал влияние на результат торгов, «используя свое должностное положение» ради победы в аукционах этих компаний.

Сам Анатолий Гагарин сообщил «URA.RU», что не знал о написанном на него заявлении. «Пусть (Губко — прим. ред.) дальше выявляет все, что хочет. Я за время нахождения на должности никаких тендеров не выигрывал, ни в каких аукционах не участвовал. Более того, я передал все в доверительное управление другим структурам, и за время моего отсутствия эти организации ни в чем не принимали участия», — высказался бывший замглавы города. Он также предположил, почему директор «Крик-ТВ» написал на него заявление. «Он ищет какие-то поводы, чтобы отомстить за то, что его компания не выиграла тендер мэрии на проведение работ по съемке передачи „Открытая студия“», — сказал Гагарин.

Отставка Гагарина произошла в марте после претензий областной прокуратуры к его деятельности. В работе Гагарина нашли нарушения закона о противодействию коррупции. Губко же ранее направлял запрос на имя мэра Екатеринбурга Александра Высокинского — в нем он просил предоставить ему подробности назначения Гагарина на должность замглавы города.