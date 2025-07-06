На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», которая стартовала 7 июля в Екатеринбурге, внимание гостей привлекают не только новейшие технологии, но и участницы из разных стран мира. Каких красавиц можно встретить в павильонах МВЦ — в фоторепортаже URA.RU.
Девушки традиционно становятся неотъемлемой частью атмосферы выставки, помогая компаниям презентовать продукцию и консультировать посетителей. Также на площадке можно встретить сотрудниц разных компаний и представительниц деловых миссий. Среди посетительниц можно заметить не только россиянок, но и красавиц из Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, СНГ, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии и Африки.
Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно и собирает ведущих представителей промышленности России и зарубежья. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки звучит как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». За первым днем «Иннопрома» URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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