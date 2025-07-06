06 июля 2025

Красавицы со всего мира съехались на «Иннопром» в Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красивых девушек приглашают работать на стендах выставки
Красивых девушек приглашают работать на стендах выставки Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», которая стартовала 7 июля в Екатеринбурге, внимание гостей привлекают не только новейшие технологии, но и участницы из разных стран мира. Каких красавиц можно встретить в павильонах МВЦ — в фоторепортаже URA.RU.

Девушки традиционно становятся неотъемлемой частью атмосферы выставки, помогая компаниям презентовать продукцию и консультировать посетителей. Также на площадке можно встретить сотрудниц разных компаний и представительниц деловых миссий. Среди посетительниц можно заметить не только россиянок, но и красавиц из Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, СНГ, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно и собирает ведущих представителей промышленности России и зарубежья. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки звучит как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». За первым днем «Иннопрома» URA.RU следит в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», которая стартовала 7 июля в Екатеринбурге, внимание гостей привлекают не только новейшие технологии, но и участницы из разных стран мира. Каких красавиц можно встретить в павильонах МВЦ — в фоторепортаже URA.RU. Девушки традиционно становятся неотъемлемой частью атмосферы выставки, помогая компаниям презентовать продукцию и консультировать посетителей. Также на площадке можно встретить сотрудниц разных компаний и представительниц деловых миссий. Среди посетительниц можно заметить не только россиянок, но и красавиц из Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, СНГ, Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге ежегодно и собирает ведущих представителей промышленности России и зарубежья. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки звучит как «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». За первым днем « Иннопрома» URA.RU следит в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...