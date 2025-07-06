06 июля 2025

Суд снизил тюремный срок иностранцу, который расстрелял студента УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденному предстоит провести в колонии 4,5 года
Осужденному предстоит провести в колонии 4,5 года Фото:

Свердловский облсуд изменил приговор Бекзоду Камилову, которого осудили на пять лет за вооруженное нападение на студента Уральского федерального университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Приговор был обжалован прокурором и адвокатом. Облсуд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционных представления и жалобы, исключил из обвинения квалифицирующий признак „группой лиц по предварительному сговору“ и снизил наказание Камилову до 4,5 лет лишения свободы, которые он также проведет в колонии общего режима», — рассказали в суде.

По версии следствия, 30 ноября 2023 года Камилов и его товарищ Валерий Волков поругались с юношей возле вуза. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали. По данным агентства, Волков избежал наказания, став участником спецоперации на Украине.

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Свердловский облсуд изменил приговор Бекзоду Камилову, которого осудили на пять лет за вооруженное нападение на студента Уральского федерального университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Приговор был обжалован прокурором и адвокатом. Облсуд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционных представления и жалобы, исключил из обвинения квалифицирующий признак „группой лиц по предварительному сговору“ и снизил наказание Камилову до 4,5 лет лишения свободы, которые он также проведет в колонии общего режима», — рассказали в суде. По версии следствия, 30 ноября 2023 года Камилов и его товарищ Валерий Волков поругались с юношей возле вуза. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали. По данным агентства, Волков избежал наказания, став участником спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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