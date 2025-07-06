Суд снизил тюремный срок иностранцу, который расстрелял студента УрФУ

Свердловский облсуд изменил приговор Бекзоду Камилову, которого осудили на пять лет за вооруженное нападение на студента Уральского федерального университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
«Приговор был обжалован прокурором и адвокатом. Облсуд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционных представления и жалобы, исключил из обвинения квалифицирующий признак „группой лиц по предварительному сговору“ и снизил наказание Камилову до 4,5 лет лишения свободы, которые он также проведет в колонии общего режима», — рассказали в суде.
По версии следствия, 30 ноября 2023 года Камилов и его товарищ Валерий Волков поругались с юношей возле вуза. Фигуранты попытались отобрать у студента пятьсот рублей. Когда он отказался, то один из них выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Злоумышленников вскоре задержали. По данным агентства, Волков избежал наказания, став участником спецоперации на Украине.
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