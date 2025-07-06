06 июля 2025

В меню «Иннопрома» убрали популярное мясо ради арабских гостей. Фото

В Екатеринбурге из меню «Иннопрома» убрали свинину
© Служба новостей «URA.RU»
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Особое меню для мусульман становится уже традицией выставки
Особое меню для мусульман становится уже традицией выставки Фото:
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«Иннопром — 2025»

Из меню международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге исключили блюда со свининой из-за визита делегации из ОАЭ (свыше 200 человек). Также было и в прошлом году, передает корреспондент URA.RU.

Отдельное меню для них делать не стали — они питаются по общему — просто без свинины. Пообедать там получится курицей, рыбой, говядиной, сосисками и морепродуктами.

При этом для гостей из Поднебесной открыли отдельный ресторан с единым меню из двух видов мяса. Плотный обед обойдется в 998 рублей.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в эти дни в Екатеринбурге. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.

Несмотря на то, что арабские гости питаются по общему меню, для них из него убрали свинину
Несмотря на то, что арабские гости питаются по общему меню, для них из него убрали свинину
Фото:

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Из меню международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге исключили блюда со свининой из-за визита делегации из ОАЭ (свыше 200 человек). Также было и в прошлом году, передает корреспондент URA.RU. Отдельное меню для них делать не стали — они питаются по общему — просто без свинины. Пообедать там получится курицей, рыбой, говядиной, сосисками и морепродуктами. При этом для гостей из Поднебесной открыли отдельный ресторан с единым меню из двух видов мяса. Плотный обед обойдется в 998 рублей. Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в эти дни в Екатеринбурге. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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