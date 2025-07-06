Из меню международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге исключили блюда со свининой из-за визита делегации из ОАЭ (свыше 200 человек). Также было и в прошлом году, передает корреспондент URA.RU.
Отдельное меню для них делать не стали — они питаются по общему — просто без свинины. Пообедать там получится курицей, рыбой, говядиной, сосисками и морепродуктами.
При этом для гостей из Поднебесной открыли отдельный ресторан с единым меню из двух видов мяса. Плотный обед обойдется в 998 рублей.
Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в эти дни в Екатеринбурге. Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию мероприятия.
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