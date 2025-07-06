Свердловский министр рассказала, почему государству невыгодны старшеклассники

Ученики 10–11-х классов обходятся Свердловской области дороже, чем студенты техникумов и колледжей, то есть средних профобразований (СПО). Об этом в ходе панельной дискуссии о подготовке инженерных кадров на «Иннопроме» в «Екатеринбург-ЭКСПО» рассказала министр образования региона Светлана Тренихина, сообщает корреспондент URA.RU. На старшеклассников тратится 180 тысяч рублей, а на студентов СПО — 162 тысячи.
«Сегодня на утренней дискуссии [в рамках „Иннопрома“] посчитали, ученик 10–11 класса обходится региону дороже, это 180 тысяч рублей, а ученик СПО вместе со стипендией — 162 тысячи. Мы понимаем с вами, какие демографические изменения ждут наш регион, страну в ближайшее время. И мы должны понимать, что перераспределение ресурсов и интереса наших ребят с учетом того, что мы должны обеспечить для экономики рабочие руки, головы на всех уровнях этой передовой инженерной мысли, должны происходить с учетом этого понимания», — заявила Тренихина.
На вопрос, как в регионе относятся родители к тому, что дети не идут в старшие классы, а выбирают техникумы и колледжи, нет ли предвзятого отношения к по сути ПТУ, как они назывались во времена СССР, глава департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова ответила отрицательно. Добавив, что ее сын тоже выбрал среднее профобразование, а теперь учится в Санкт-Петербурге.
«У нас очень высокий конкурс в учреждения среднего профессионального образования. Родители с удовольствием соглашаются на выбор детей. Не говорю, что это прямо очень популярно, но тем не менее они принимают их выбор, и мы, безусловно, делаем для этого много. Это и совместные круглые столы, это походы вместе с родителями ребят на предприятия или в лаборатории и в мастерские среднепрофессионального образования», — объяснила она.
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