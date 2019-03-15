Заместитель главы Екатеринбурга ушел в отставку после претензий прокуратуры

Вопросы к Гагарину возникли у областной прокуратуры Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолий Гагарин покинул пост по собственному желанию. Об этом «URA.RU» заявили в прокуратуре Свердловской области.

«Гагарину объявлен выговор, — пояснила агентству старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Он ушел в отставку 15 марта».

Отставка Гагарина произошла после претензий областной прокуратуры к его деятельности. Ведомство ранее направило соответствующее представление в администрацию Екатеринбурга. Содержание документа не раскрывалось, но речь в нем идет о довольно серьезных нарушениях, отмечал знакомый с ситуацией источник «URA.RU». Сейчас прокуратура выпустила официальное заявление с подробным изложением всех фактов.

Ранее также стало известно, что на имя мэра Екатеринбурга Александра Высокинского поступил запрос от директора телекомпании «Крик ТВ» Евгения Губко. В нем он просит предоставить ему информацию о подробностях назначения Гагарина на должность замглавы города, которую он получил в декабре прошлого года.

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