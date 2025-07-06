Улицу в центре Екатеринбурга закроют до конца лета

Объехать участок получится по нескольким улицам
В Екатеринбурге строители полностью перекроют улицу Пушкина ради прокладки инженерных сетей. Работы будут вестись с 21 июля по 31 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты закроют движение по улице Пушкина у дома №2 по Первомайской с 21 июля по 31 августа. На участке будут прокладывать инженерные сети», — пояснили там.
Перекрытую улицу можно будет объехать по соседним: Горького, Толмачева и Почтовому переулку. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
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