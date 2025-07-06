06 июля 2025

Улицу в центре Екатеринбурга закроют до конца лета

В Екатеринбурге улицу Пушкина закроют до 31 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Объехать участок получится по нескольким улицам
Объехать участок получится по нескольким улицам Фото:

В Екатеринбурге строители полностью перекроют улицу Пушкина ради прокладки инженерных сетей. Работы будут вестись с 21 июля по 31 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты закроют движение по улице Пушкина у дома №2 по Первомайской с 21 июля по 31 августа. На участке будут прокладывать инженерные сети», — пояснили там.

Перекрытую улицу можно будет объехать по соседним: Горького, Толмачева и Почтовому переулку. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.

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В Екатеринбурге строители полностью перекроют улицу Пушкина ради прокладки инженерных сетей. Работы будут вестись с 21 июля по 31 августа, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты закроют движение по улице Пушкина у дома №2 по Первомайской с 21 июля по 31 августа. На участке будут прокладывать инженерные сети», — пояснили там. Перекрытую улицу можно будет объехать по соседним: Горького, Толмачева и Почтовому переулку. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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