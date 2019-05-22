Прокуратура определилась с наказанием отцу 60 приемных детей на Урале

Изначально 55-летнему Игорю Мотыгину грозило шесть лет реального заключения Фото: Илья Московец © URA.RU

Четыре года условно потребовал прокурор для обвиняемого в мошенничестве отца 60 приемных подростков из Челябинской области Игоря Мотыгина. Об этом сообщили «URA.RU» в Октябрьском районном суде.

«Мотыгин обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Гособвинитель просил приговорить его к четырем годам лишения свободы условно. Судья удалилась в совещательную комнату, о приговоре будет сообщено позднее», — пояснили в пресс-службе суда.

Сам Мотыгин вины не признал. Адвокат южноуральца, в свою очередь, просит для него полного оправдания.

Житель Челябинской области Игорь Мотыгин с 1996 года берет на воспитание трудных подростков, став опекуном для шести десятков детей — когда приемыши достигали совершеннолетия, мужчина брал новых в интернатах. В 2016 году произошла «осечка»: 13-летний мальчишка несколько раз сбегал от опекуна, попался на нескольких кражах и в итоге его вернули в приют. После этого Мотыгина обвинили в хищении пособий воспитанника на 316 тыс. рублей. В дальнейшем сумма возросла до 1 млн 176 тыс. рублей. Сам обвиняемый утверждает, что дело возбудили «с подачи» местных чиновников, которые его недолюбливали.

Расследование тянулось полтора года. Прошлая попытка подвести под ним черту закончилась тем, что суд вернул дело на доследование.