На Урале мужчину, воспитавшего 60 трудных подростков, подозревают в сексуальном насилии над детьми

22:53 12 марта 2018 0

Бывшего воспитанника просили оклеветать отца Фото: Карина Ванеш © URA.RU

На Южном Урале в Октябрьском районе в отношении Игоря Мотыгина, который воспитал 60 трудных подростков, расследуют уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве, якобы он похитил часть денежных пособий своего воспитанника Влада, который год был под его опекой. Мальчика органы опеки у него забрали. Кроме того, на ход следствия по этому делу повлияла история, случившаяся в одном из интернатов Челябинской области, где воспитанники массово заявили о сексуальном насилии со стороны мужчин. В настоящее время следователи ищут доказательства насилия Мотыгина над детьми.

По словам Мотыгина, к его бывшему воспитаннику Александру Шиндякову, который сейчас находится в колонии, приходили следователи и предлагали дать показания против бывшего опекуна. Однако Шиндяков заявил, что прожил в семье около 20 лет и ничего похожего на насилие не видел. По словам Мотыгина, в поисках доказательства насильственных действий над детьми следователи приходили к его бывшей гражданской жене, хотя уже шесть лет женщина живет с другим мужчиной.

«До этих событий в 2016 году было точно такое же расследование о сексуальных домогательствах. Сначала дело возбудили, а затем прекратили. В бумагах того дела четко сказано, что начальник опеки давила на ребенка, заставляла писать его заявление, что я его изнасиловал», — рассказал «URA.RU» Игорь Мотыгин. Однако расследование о домогательствах прекратили из-за отсутствия доказательств.

По словам Мотыгина, когда следователи разговаривали с детьми, ему, как законному опекуну, находиться при разговоре не разрешили. Вместо него присутствовали представительницы опеки и управления по делам несовершеннолетних (ПДН). «Обе работают в администрации, обе заинтересованы в исходе дела, раз писали на меня заявление», — пояснил Мотыгин. По его данным, не следователь спрашивал детей, а представительница управления ПДН по поводу того, как он водит их в баню, как моет. «Пока меня не было дома, приехали за другими. И на них давили: „Напишите на отца заявление, мы вас к родителям отправим“. Да кто их возьмет?», — заявил мужчина.

Мотыгин планирует обратиться в президиум областного верховного суда, чтобы восстановить опеку и вернуть себе Влада, из-за которого против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он надеется, что после этого все наладится. Однако в первом суде Октябрьского района вернуть мальчика отказались. «В областном суде также отказались даже после слов Влада: „Я хочу вернуться к отцу, претензий к нему не имею“», — отметил Мотыгин. Однако если президиум областного суда откажет, он планирует обратиться в верховный суд России.

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области получить оперативный комментарий на момент написания материала получить не удалось. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Напомним, что Игорь Мотыгин с 1996 года берет из детдомов трудных подростков. Одновременно у него воспитывается восемь-девять детей. Через его семью прошли уже 60 человек.