С приходом нового главы в горадминистрации Тобольска ждут увольнений

Максим Афанасьев (на фото) будет решать, с кем он готов работать в администрации Тобольска, а с кем — нет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тобольской горадминистрации ждут сокращений. Это может произойти с приходом нового главы города. Главным кандидатом на эту должность считают Максима Афанасьева. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Максим Афанасьев, хотя и остается пока заместителем главы Тюмени, уже приезжал в Тобольск, встречался с депутатами и чиновниками. После его визита в кулуарах звучат фамилии сотрудников, которым в ближайшее время придется покинуть свои должности», — заявил инсайдер, но не уточнил, какие сотрудники будут сокращены и уволены.

Максим Афанасьев не ответил на сообщение «URA.RU».

Официально имя нового градоначальника назовут 28 мая. Конкуренцию Афанасьеву в борьбе за место градоначальника составят пять человек, среди которых пенсионеры и предприниматели.

В четверг «Единая Россия» уже выбрала вице-мэра Тюмени Максима Афанасьева секретарем тобольского отделения партии.