Глава ямальского арбитража за год заработал меньше своего подчиненного

Судья Садретинова в 2018 году продала квартиру и заработала больше всех в Арбитражном суде Ямала Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Судья Арбитражного суда Ямала Надежда Садретинова в 2018 году заработала больше, чем ее руководство. Декларации председателя, его зама и рядовых сотрудников были опубликованы на сайте судебного органа.

Председатель окружного Арбитража Андрей Слесарев в прошедшем году заработал 8,8 млн рублей, тогда как в 2017 году — восемь млн рублей. Судья Садретинова, которая работает в системе ямальского правосудия уже девятый год, заработала в 2018 году 8,9 млн рублей. По сравнению с декларацией 2017 года, в разделе «недвижимое имущество» у нее пропала квартира площадью 56,3 кв. м.

Заместитель председателя суда Александр Крылов по итогам 2018 года отчитался о доходе в 6,1 млн рублей, что на три тысячи рублей меньше показателей 2017. Наименьший доход задекларировала Ольга Курекова — 3,27 млн рублей.

Арбитражный суд разрешает экономические споры, возникающие из гражданских, административных и иных правоотношений.