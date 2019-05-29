Росстат объяснил, почему жителям богатейшего региона России хватает денег только на еду

Ранее Росстат заявлял, что 100% ямальцев хватает денег только на еду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Росстат объяснил, почему жителям ЯНАО денег хватает только на еду. Причиной мог быть технический сбой.

«У нас есть ощущение, что был технический сбой. Идет проверка. Думаю, до конца недели мы сможем всем рассказать, что случилось», — передает слова представителя Росстата «Интерфакс».

Ранее «URA.RU» сообщало, что власти ЯНАО не согласились с данными исследования Росстата о финансовом состоянии местных жителей в четвертом квартале 2018 года. В отчете ведомства было указано, что на Ямале доля семей, которые испытывают финансовые проблемы с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ, составила 100% опрошенных. Всего, по данным Росстата, были опрошены 260 семей на Ямале: 210 — проживающих в городе и 50 — в сельской местности.

Также ведомство провело проверку после опубликованного отчета, в котором было указано, что добыча природного газа в апреле 2019 года выросла в годовом выражении на 16%. Причиной, по информации Росстата, стали «неточные данные», которые предоставило одно из ямальских добывающих предприятий.