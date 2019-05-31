Друзя обвинили в неискренности после извинений за скандал с подкупом

Александр Друзь извинился за причиненный ущерб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-главред шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер не поверил в раскаяние знатока клуба «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне эти извинения кажутся не искренними», — написал Бер. «Формально в них даже нет признания факта жульнической игры», — уточнил он. Бер высказал недовольство и тем, что Друзь остался на посту вице-президента Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?». «Мне противно, что вице-президент организации, в которой я состою — человек, пойманный на нечестной игре», — пояснил бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?».

Высказался Бер и по поводу ущерба репутации МАК, нанесенного разоблачением магистра. Он заявил, что скандал «приносит пользу», «не вредит, а наоборот, укрепляет» репутацию организации. «Дисквалифицированный за дебош футболист не может испортить репутацию футбола», — пояснил Бер.

12 февраля Бер, будучи главным редактором «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале», обвинил Друзя в жульничестве. Он опубликовал телефонный разговор с игроком накануне его участия в телевикторине. На записи Друзь соглашается заплатить Беру долю от выигрыша за «слив» ответов на вопросы. После публикации знаток заявил, что все было «с точностью до наоборот». «Первый канал» отстранил обоих от эфира, напоминают «Дни.ру». На заседании МАК Друзь принес извинения за «репутационный, моральный и любой другой вред» организации, уточняет RT.