В природе не существует опасных пород собак, утверждает специалист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Породы собак, которые правительство РФ внесло в список потенциально опасных для человека, не несут угрозы для людей, потому что как таковых агрессивных пород в природе не существует. Об этом «URA.RU» заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Комментируя утвержденный кабмином список из 12 пород собак, кинолог объяснил, что называть эти породы опасными некорректно. «Опасных пород не существует, как не существует опасных наций. В каждой породе может быть агрессивная особь, но агрессия полностью зависит только от владельца и от процесса взращивания. Да, некоторые породы, например, помеси с волками — не для обычных граждан. Эти собаки боятся резких звуков и от страха могут проявлять агрессию, поэтому лучше, когда они содержатся в вольерах и ими занимаются кинологи», — отметил Уражевский.

По словам специалиста, кинологи были рады узнать, что первую версию перечня, в котором было 70 пород, сильно сократили. «Изначальный список — страшный список для кинологии. Туда попали и породы, считающиеся национальным достоянием, и самые добрые породы, как шарпей», — высказался Уражевский.