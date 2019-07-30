Леди Гагу после слухов о романе с мужем Шейк заметили целующейся с другим. ФОТО

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Клипарт. Скриншот инстаграм, леди гага
Леди Гагу сфотографировали в объятьях нового бойфрендаФото: страница Леди Гаги в Instagram / @ladygaga

Папарацци засняли американскую певицу Леди Гагу целующейся с новым бойфрендом. Им оказался не актер Брэдли Купер, который якобы ушел к артистке от российской супермодели Ирины Шейк.

На кадрах, появившихся в соцсетях, Леди Гага запечатлена на свидании с мужчиной. Пара целуется в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Издание People сообщает, что новый избранник певицы — это 37-летний звукорежиссер Дэниел Хортон. Он работает с Леди Гагой и другими известными музыкантами.

Ранее появились слухи, что 33-летняя американская певица разрушила семью голливудского актера Брэдли Купера и уроженки Еманжелинска Челябинской области, модели Ирины Шейк. Сотни тысяч русскоязычных пользователей устроили травлю Леди Гаги в соцсетях, напоминает агентство Nation News. На ее странице в Instagram было оставлено более миллиона комментариев, уточняет «Национальная служба новостей».

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