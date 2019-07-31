Свердловские туристы сплавлялись по реке, когда одному из группы стало плохо с сердцем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Бурятии спасли 12 свердловских туристов, которые отправились на сплав по реке. Один из участников группы погиб, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

«Тело погибшего мы передали сотрудникам МВД», — сообщили «URA.RU» в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС (БПСО). По словам самих туристов, погибшему мужчине стало плохо с сердцем на берегу, в это время группа не сплавлялась.

Сообщение о том, что зарегистрированная тургруппа с одним погибшим просит эвакуации, поступило в МЧС еще 29 июля. Сразу вылететь на место спасатели не смогли из-за плохих погодных условий — в регион пришли затяжные проливные дожди, поэтому к туристам вышли пешие группировки. Люди находились в труднодоступной местности.

Вертолет прилетел к туристам 30 июля. Спасатели предложили всей группе туристов эвакуироваться, так как прогноз погоды на ближайшее время был неблагоприятным. Вместе с погибшим уральские туристы отправились в сопровождении сотрудников МЧС в поселок Никола Иркутской области.

В данный момент тургруппа принимает решение о сдаче и приобретении билетов на родину — из-за происшествия их планы нарушились.