ФСБ обезвредила террористов, готовивших нападение на воинскую часть

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, солдаты, военнослужащие, военная форма, воинская часть
Преступники пытались заполучить оружиеФото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики пресекли деятельность членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. В управлении ФСБ пояснили, что лидером террористической ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения.

Организатор и сообщники были задержаны силовиками, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Санкция предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

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