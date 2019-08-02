ФСБ обезвредила террористов, готовивших нападение на воинскую часть

Преступники пытались заполучить оружие
Силовики пресекли деятельность членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть во Владимирской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. В управлении ФСБ пояснили, что лидером террористической ячейки был житель Владимирской области 1999 года рождения.
Организатор и сообщники были задержаны силовиками, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Санкция предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.