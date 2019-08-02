Ветеран ФСБ объяснил, почему спецслужба «не прогнила»

Российские спецслужбы продолжают исправно выполнять свою работу, считает эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские спецслужбы выполняют свою работу четко и слаженно, и единичные скандалы с так называемыми «бандами ФСБ» вовсе не означают, что система «прогнила». Такое мнение в беседе с журналистами высказал ветеран подразделения «Вымпел» ФСБ Эдуард Бендерский.

Так бывший силовик прокомментировал успешную операцию сотрудников ФСБ, предотвративших нападение террористов на воинскую часть во Владимирской области. По словам Бендерского, подобные случаи говорят об исправной работе спецслужб в России. Ветеран подчеркнул, что недавнее задержание бойцов подразделений «Альфа», «Вымпел» и управления «К», которых обвинили в разбое, ни о чем не говорит.

«В семье не без урода, и общество, разумеется, имеет полное право возмущаться подобными фактами. Мы сами — бывшие и действующие сотрудники — возмущены поведением наших коллег», — сказал Бендерский «Ридусу». По его мнению, «по горстке отщепенцев» нельзя судить о том, что эта проблема является системной. Экс-силовик назвал этот инцидент «сбоем», который может случиться «где угодно».