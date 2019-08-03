Российским судам запретили необоснованно удерживать бизнесменов в СИЗО

Российским судам запретили продлевать срок содержания под стражей бизнесменов, если правоохранители не проводят активных следственных действий в рамках уголовного дела. Соответствующий закон 2 августа подписал президент России Владимир Путин.
Так, документ обязывает следствие обосновать суду причины, по которым тот должен продлить арест обвиняемому. Ходатайство должно содержать информацию о следственных действиях, произведенных в период и после избрания меры пресечения, а также основания и мотивы для дальнейшего нахождения предпринимателя под стражей. Причем срок, на который следствие просит продлить арест, должен быть обоснован предстоящим объемом работ по уголовному делу, пишет RT со ссылкой на закон.
Кроме того, если правоохранители объясняют необходимость продления ареста тем, что им нужно провести следственные действия, то они должны указать и причину, по которым не сделали это в период первого срока ареста. Суд, в свою очередь, даже при наличии аргументов со стороны обвинения имеет право продлить содержание под стражей на меньший срок, если посчитает его достаточным для завершения расследования.