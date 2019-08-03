Украинских десантников изгнали из Донбасса за воровство

Командование Вооруженных сил Украины выведет свою воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Планируется проведение служебных разбирательств в отношении командного состава бригады с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения», — пояснил Осадчий, ссылаясь на источники в штабе Десантно-штурмовых войск. Представитель ЛНР уточнил, что конфликт в Донбассе давно является «источником сверхдохода для украинских командиров». По словам Осадчего, на востоке Украины происходят «хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи». Его слова передает РИА «Новости».
Он не исключил, что «в очереди на выход из зоны карательной операции» за 25-й воздушно-десантной бригадой последует 14-я механизированная бригада, в которой пропали приборы ночного видения, присланные из США, пишет «