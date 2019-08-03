Эксперт по конкурентной разведке: спецслужбы могут следить через смартфон за каждым

Под прослушкой сможет оказаться любой Фото: depositphotos.com

Российские спецслужбы могут тайно следить за любым жителем страны, для этого есть все технически возможности. Об этом рассказал «URA.RU» эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

«Система „Сорм-2“, фильтрующая трафик интернет-провайдеров, устанавливается в обязательном порядке. Без нее интернет-провайдер работать не может. Доступ к этой системе имеют только спецслужбы», — рассказал Ющук. «Специальные люди, заинтересовавшись кем-то, сидят, слушают, смотрят, ищут подозрительное, либо поднимают старый трафик».

Он отметил, что любой из 145 миллионов, населяющих Россию, может оказаться в поле зрения спецслужб и даже не будет об этом догадываться. «Человек может считать, что он никому не интересен, но если решат, что он где-то пересекся с кем-то, кто интересует спецслужбы, организуют прослушку». Эксперт не исключил, что и за ним следят, но добавил, что относится к этому «с пониманием».

Особо рискуют оказаться «под колпаком» спецслужб дипломаты и адвокаты. Первые интересуют специалистов по госбезопасности потому, что общаются с иностранными коллегами, вторые — из-за контактов с преступниками.

Запрещено прослушивать в стране лишь несколько человек, в эту группу входит президент РФ. А остальные могут избежать слежки, если откажутся от гаджетов. «Гулять по лесу вдвоем с человеком — это высочайшая конфиденциальность», — пояснил Ющук.