Сотрудники оперного театра покидают Пермь вслед за Курентзисом

Сотрудники пермского оперного уезжают в Санкт-Петербург Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотрудники коллектива знаменитого дирижера Теодора Курентзиса уезжают из Перми. Менеджер MusicAeterna Олеся Михеева и пресс-секретарь Оксана Гекк разместили в Facebook посты о поиске жилья в Санкт-Петербурге.

«В связи с тем, что я перебираюсь в Северную столицу нашей Родины, то мне и моим коллегам очень нужна квартира. Идеал — двухкомнатная квартира в центре или по синей-зеленой веткам метро. Нужна с середины августа, но готовы обсуждать бронь; нужна минимум на год», — сделала запись у себя на странице Михеева. «Друзья, ищу квартиру в Питере с середины августа/начала сентября. В центре или недалеко от него. Одна или две комнаты. Здорово, если с мебелью», — написала Гекк на своей странице в соцсети.

В телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» Гекк заявила, что не комментирует частные объявления. Она пояснила, что информация о сотрудниках MusicAeterna, которые переедут в Санкт-Петербург вместе с пока еще действующим худруком Пермского оперного театра Курентзисом, будет представлена в ближайшее время. Михеева на момент публикации материала на вопросы, отправленные ей от агентства, не ответила.

«URA.RU» рассказывало, что 20 августа — последний рабочий день Курентзиса в должности художественного руководителя Пермского оперного театра. Уже 1 сентября маэстро даст первый концерт с хором MusicAeterna в Санкт-Петербурге. Это будет первое выступление MusicAeterna в качестве независимого коллектива.