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Стало известно, где выступит Курентзис после ухода из пермского театра

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Персоны, портрет, курентзис теодор
Теодор Курентзис со своим коллективом представит новую программу в Государственной академической капеллеФото: Алексей Гущин © URA.RU
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Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Дирижер Теодор Курентзис после ухода из Пермского театра оперы и балета даст концерт в Санкт-Петербурге. Информацию об этом разместил в своем Instagram продюсерский центр Volkov Pro.

«1 сентября в Санкт-Петербурге Теодор Курентзис представит новую программу „Cosi fan tutte“ — оперу Вольфганга Амадея Моцарта. Она в двух действиях пройдет в Государственной академической капелле. Это будет первым выступлением оркестра MusicAeterna в статусе независимого коллектива», — говорится в анонсе.

В конце июня музыкант сообщил, что покинет Пермский театр оперы и балета. Причиной своего решения он назвал непонимание со стороны руководства региона. Ранее «URA.RU» сообщало, что Теодор Курентзис пока не получал от краевых властей подтверждение о проведении Дягилевского фестиваля в следующем году.

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Теодор Курентзис: «Я считаю, что музыка - это ритуальное искусство, поэтому нужно, чтобы люди поверили, что есть жизнь после смерти и существует жизни до смерти. Мне хочется, чтобы на концертах реально открывалось сердце». ? 1-го сентября в Санкт-Петербурге Теодор Курентзис представит новую программу Cosi fan tutte — оперу Вольфганга Амадея Моцарта ???? ? Билеты: по ссылке в шапке профиля! ? Опера в двух действиях пройдет 1-го сентября в Государственной Академической Капелле (СП-б). Это будет первым выступлением оркестра MusicAeterna в статусе независимого коллектива. ? #TeodorKurentzis #ТеодорКурентзис #CosiFanTutte #MusicAeterna #VolkovPRO #Моцарт

Публикация от Продюсерский центр Volkov Pro (@volkov__pro)

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