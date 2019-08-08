Стало известно, где выступит Курентзис после ухода из пермского театра

Дирижер Теодор Курентзис после ухода из Пермского театра оперы и балета даст концерт в Санкт-Петербурге. Информацию об этом разместил в своем Instagram продюсерский центр Volkov Pro.
«1 сентября в Санкт-Петербурге Теодор Курентзис представит новую программу „Cosi fan tutte“ — оперу Вольфганга Амадея Моцарта. Она в двух действиях пройдет в Государственной академической капелле. Это будет первым выступлением оркестра MusicAeterna в статусе независимого коллектива», — говорится в анонсе.
В конце июня музыкант сообщил, что покинет Пермский театр оперы и балета. Причиной своего решения он назвал непонимание со стороны руководства региона. Ранее «URA.RU» сообщало, что Теодор Курентзис пока не получал от краевых властей подтверждение о проведении Дягилевского фестиваля в следующем году.