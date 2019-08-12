Стало известно, кому принадлежали похищенные «бандой ФСБ» 136 миллионов рублей

«Банда ФСБ» решила похитить деньги у бизнесменов, которые занимались нелегальным обменом валют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средства, которые были похищены налетчиками из ФСБ в одном из московских банков, принадлежали зарубежным бизнесменам, работающим в столице. Об этом сообщил знакомый одного из потерпевших.

«Похищенные во время налета сотрудников ФСБ на банк „Металлург“ 136 млн рублей принадлежали ассирийским бизнесменам», — сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования дела. Известно, что предприниматели занимались обменом валюты на территории рынка «Москва» в районе Люблино.

Ограбить бизнесменов предложил некий Борис, который знал о нелегальных финансовых операциях, проводимых на рынке. Команду силовиков, которые могут отнять средства у предпринимателей под видом оперативно-разыскных операций, решился собрать один из бойцов «Альфы».