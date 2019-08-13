На Крымском мосту побит рекорд трафика

Высокий транспортный трафик на Крымском мосту объясняется сезоном отпусков Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

По мосту через Керченский пролив за сутки проехали почти 36 тысяч машин. Предыдущий рекорд был поставлен днем ранее.

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — передает РИА Новости сообщение. Прежним рекордом считается показатель 11 августа, когда по переправе за сутки проехали 35,3 тысяч автомобилей. Годом ранее в этот период была такая же высокая активность: 12 августа — 33,3 тысяч транспортных средств за сутки.

В инфоцентре уточнили, что с начала лета по мосту через Керченский пролив проехали почти 1,7 миллиона машин. Высокий транспортный поток объясняется сезоном отпусков. Начиная с запуска переправы 16 мая 2018 года, по ней проехали 6,5 миллиона машин.

Ранее специалисты на три часа включили почти 150 светильников на участке железной дороги на Крымском мосту, напоминают «Дни.ру». Техники проверили соответствие степени освещенности полотна проектным расчетам. Саму железнодорожную часть переправы планируют закончить до конца 2019 года. В этом заверил вице-премьер РФ Максим Акимов, напоминает «Утро.ру».