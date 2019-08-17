В Госдуме предложили закрыть крымские химзаводы

Крыму следует избавиться от химических заводов и построить предприятия для военно-промышленной отрасли, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове», — приводит его слова РИА «Новости».
Депутат Шеремет заявил, что вместо химзаводов следует построить кластер предприятий, которые будут выполнять оборонзаказ. По мнению парламентария, число рабочих мест при этом сокращать не придется.
Поводом для заявления стала, в том числе, авария на заводе «Крымский титан» — крупнейшего производителя диоксида титана на территории Восточной Европы. В 2018 году там произошел выброс загрязняющего вещества, напоминает RT. На крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел появился желтый маслянистый налет. В сентябре содержание сернистого ангидрида в воздухе было превышено, а работу завода остановили. В качестве предупредительной меры дети дошкольного и школьного возраста были вывезены в детские лагеря. В июне 2019 года глава региона Сергей Аксенов заявил, что власти контролируют ситуацию и не допустят повторения прошлогоднего ЧП.
Химзаводы на полуострове были построены в советское время. Среди них Крымский содовый завод и Бромный завод.