В РПЦ оценили призыв духовника Поклонской не ходить на митинги

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Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, поклонская наталья, куликовская-романова ольга
В РПЦ считают, что призыв духовника Натальи Поклонской — лишь его частное мнениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политические заявления священников не нужно рассматривать как позицию Русской православной церкви. Об этом заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Заявления, как призывающие к участию в митингах, так и запрещающие, носят характер сугубо частного, личного мнения», — заявил Кипшидзе в беседе с Daily Storm. По его словам, церковь всегда призывает верующих к миру и соблюдению законов, все остальное же официальной позицией РПЦ не является.

Таким образом Кипшидзе отреагировал на заявление духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской, схиигумена отца Сергия, который призвал верующих не ходить на митинги и не прислушиваться к оппозиционерам. По словам замглавы Синодального отдела, членами церкви могут быть люди любых убеждений, а в самой РПЦ нет политической ангажированности, так как церковь должна выполнять «роль силы, объединяющей людей».

Духовник Поклонской же считает, что ходить на митинги бессмысленно, ведь это не сможет улучшить жизнь. По его словам, для этого нужно посещать церковь, уточняет агентство Nation News. Акции протеста — согласованные и несанкционированные — из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда политиков начались в середине июля.

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