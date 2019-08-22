Ставка транспортного налога в Челябинской области снизится с 1 января 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области принято решение о снижении транспортного налога. Соответствующую инициативу, выдвинутую врио главы региона Алексеем Текслером, поддержали депутаты областного Заксобрания.

«Комитет Заксобрания по бюджету и налогам одобрил изменения в областной закон „О транспортном налоге“. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года», — отмечается в сообщении пресс-службы Заксобрания Челябинской области. Таким образом, на Южном Урале на 33% будут снижены ставки транспортного налога для автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил включительно — с 7,7 руб. до 5,16 руб. за л. с. Владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил смогут платить по 13,40 руб. вместо нынешних 20 руб. за л. с.

По мнению спикера челябинского парламента Владимира Мякуша, закон о транспортном налоге имеет общественно-политический резонанс. Это послабление коснется как физических лиц, так и организации.

Тем не менее, даже после предстоящего снижения ставка транспортного налога будет существенно выше, чем в соседней Свердловской области: на Среднем Урале владельцы автомобилей с мощностью до 100 л. с. вообще не платят налог, а до 150 л. с. платят 9,4 руб. за лошадиную силу.

Ранее транспортный налог на бюджетные автомобили в некоторых российских регионах эксперты назвали наименее социально ориентированным. Они обратили внимание на то, что владельцы недорогих машин в Москве платят за лошадиную силу вдвое меньше, чем водители в других субъектах. Так, в Пермском крае владельцы машин мощностью до 100 л. с. платят 25 руб/л.с. Этот факт аналитики сочли несправедливым.