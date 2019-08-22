В Петербурге уволили 340 полицейских из отдела по борьбе с коррупцией

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Генерал МВД Алтынов. Тюмень, мвд, вип часы, форма, алтынов юрий
Предполагается, что часть уволенных полицейских вернется обратноФото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти получили уведомления о расторжении трудовых договоров. Увольнение 340 человек, как предполагается, связано с реорганизацией подразделения.

Некоторые из сотрудников после реорганизации вернутся обратно, передает «Фонтанка». Часть полицейских также будет переведена в районные подразделения МВД. В результате масштабных изменений «коррупционный» отдел управления экономической безопасности возглавит выходец из Карелии — 34-летний подполковник полиции Дмитрий Кипрушев.

На момент публикации получить комментарий петербургского главка МВД не удалось — в пресс-службе не ответили на звонки «URA.RU».

В конце июня стало известно о готовящихся масштабных перестановках в Московском уголовном розыске. Ожидается, что оперативно-розыскные части будут ликвидированы, а освободившихся сотрудников направят в райотделы. Среди тех, кого ждут увольнения и переводы на новые места, — также работники управления экономической безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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