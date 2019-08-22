Югорчанин поехал в Крым за миллионом на уникальный культурный проект

Артур Юнусов хочет рассказывать сверстникам о культурных традициях севера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Югры Артур Юнусов представит на федеральном молодежном фестивале «Таврида-АРТ» проект форума «АртФеномены народного искусства Югры». Если жюри фестиваля признает его концепцию жизнеспособной, молодой человек получит более миллиона рублей на реализацию идеи.

«Защита проекта пройдет завтра. Его идея в том, чтобы с помощью форума транслировать традиции и вовлекать молодежь в их изучение и сохранение», — рассказал он «URA.RU». По словам Юнусова, форум «АртФеномены народного искусства Югры. Живая культура традиций» будет включать выставку, посещение арт-резиденций и лекториев.

«Это изучение традиций народного искусства Югры и новое прочтение их формами брендинга и фолькдизайна», — анонсировал он. Точную сумму запрашиваемого гранта молодой человек вспомнить не смог, но отметил, что это более миллиона рублей. Ранее он подал аналогичную заявку на президентский грант на 1,4 миллиона рублей.

Форум «Таврида-АРТ» продлится до 26 августа, ожидается, что в нем примут участие 35 тысяч человек. «Если мы сейчас посмотрим на участников „Тавриды“ и на их проекты, мы поймем, что у молодежи изменилось восприятие мечты. Для них это теперь не нечто неосуществимое, а своего рода мастер-цель — то, к чему ты идешь и хочешь добиваться», — отметил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» политолог Илья Зенов.