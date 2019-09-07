Россияне стали меньше тратить на развлечения на выходных

Поход в кино стал наиболее выгодным досугом
Россияне сократили расходы на досуг в выходные дни. Такой вывод следует из результатов проведенного банком «Русский стандарт» исследования.
Аналитики изучили траты по кредитным картам на развлечения за первые шесть месяцев 2019 года и сравнили их с показателями за аналогичный период прошлого года. «Средний чек одной операции в категории „кино“ за год снизился на 2,4%, в категории „спорт“ — на 8,5%, в категории „театры, музеи и концерты“ — на 18,5%», — приводит РИА «Новости» результаты исследования.
В денежном эквиваленте средний чек на поход в кино сократился с 590 до 576 рублей, на категорию «спорт» — с 2905 до 2659 рублей, на походы в театры, музеи и концерты — с 1607 до 1309 рублей.